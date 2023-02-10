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شاهد.. وقع الزلزال على سوريا في ظل الحصار الأميركي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي السوري مازن مخلوف، إن الحصار الاميركي الجائر أميركا على الشعب السوري جعل وقع الزلزال كبيرا على البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، أن الأولوية في التعامل مع الزلزال كان إنقاذ الأرواح تحت الإنقاذ، مشيرا إلى أن عدد المواطنين السوريين الذين تركوا منازلهم في المناطق المنكوبة وصل إلى 300 مواطن.

وأوضح، أن الحكومة السورية فتحت حوالي 180 مركز إيواء، مشيرا أن حجم الكارثة كبير جدا بحيث يفوق طاقات الحكومة السورية في ظل الحصار الجائر الاميركي المفروض على الشعب السوري.

وشكر مخلوف، الدول الصديقة من ضمنها إيران والعراق والجزائر لتقديم المساعدة ومد يد العون لسوريا في محنتها.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ما ادى الى مصرع وجرح عشرات الالاف، واسفر عن دمار هائل في المباني والوحدات السكنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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