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قرار العراق مواصلة إرسال قوافل المساعدات لسوريا الى انتهاء الأزمة

قرار العراق مواصلة إرسال قوافل المساعدات لسوريا الى انتهاء الأزمة
الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أن العراق سيستمر بإرسال قوافل المساعدات إلى سوريا لحين انتهاء الأزمة الناجمة عن الزلزال.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن" المندلاوي التقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس في مقر إقامته في إطار زيارة الوفد العراقي النيابي إلى دمشق".

وأضاف البيان، أن" المندلاوي قدم خلال اللقاء التعازي إلى شعب وحكومة سوريا بشكل عام، وإلى رئيس الوزراء بشكل خاص، والذي فقد شقيقته وعشرة من أفراد عائلته المقربين بكارثة الزلزال"، مبينا، أن" الشعب العراقي ومجلس النواب والحكومة يشاركون أشقاءهم السوريين مصابهم، وأن الجميع داعم لهم في هذه الأزمة".

ولفت المندلاوي، وفق البيان، إلى" استمرار العراق بتقديم قوافل المساعدات وبخاصة المؤن والمشتقات النفطية التي ستصل بشكل يومي سواء من الحكومة أو الأشخاص لحين انتهاء الأزمة، فضلاً عن المساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ داخل المدن المتضررة".

بدوره، ثمن رئيس الوزراء السوري" وقفة العراق حكومةً وشعباً"، منوها، إلى أن" هذه الوقفة كانت سريعة وليست بغريبة عن شيم العراقيين"، كما سلّط الضوء على آخر مستجدات عمليات الإنقاذ، وحاجة بلاده للمساعدات العاجلة لفقدان مئات آلاف العوائل المأوى في ظل الظروف الجوية السيئة، وفقاً للبيان.

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قرار العراق مواصلة إرسال قوافل المساعدات لسوريا الى انتهاء الأزمة

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