دلالات موافقة الحكومة السورية على إيصال المساعدات للمناطق خارج سيطرتها

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية أشارت خضور الى أن الارض التي هي خارج سيطرة الحكومة السورية هي أرض سورية فضلا عن وجود العديد من العوائل السورية التي لم تستطع الخروج أو الهروب من الارهابيين المتواجدين هناك فاضطرت للبقاء، فهؤلاء أهلنا والارض أرضنا ولا يمكن أن ننسى ذلك، ومن هنا تأتي أهمية هذه الخطوة.

هذا ووافقت الحكومة السورية الجمعة على ايصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا) وأعلن مجلس الوزراء السوري في بيان إثر جلسة استثنائية أن "إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصولها إلى مستحقيها".

هذا وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، وطال الدمار الناتج من الزلزال، ومركزه في تركيا، خمس محافظات سورية هي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب).

في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و769 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس.

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