العراق يدعو للعمل على إعادة سوريا الى محيطها العربي

العالم - سوريا

قال رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية: "ندعو أن يكون هناك موقف للبرلمانات العربية بالعمل على عودة سوريا واستقرار هذا البلد العربي الشقيق".



واضاف: "ندعو أن يكون هنالك دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة العربية والدول العربية على كافة المستويات عودة سوريا إلى محيطها العربي، وعودة سوريا إلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل وشكل واضح".



وأشار الحلبوسي: "في هذه الأزمة الأخيرة باشر العراق في فتح المنافذ مع الجمهورية العربية السورية وإيصال كافة المساعدات الشعبية والحكومية وهنالك دور واضح للوقوف مع الشعب السوري الشقيق".