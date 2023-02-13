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يوم نفير عام في القدس ضد قرارات الكابنيت الأمني الإسرائيلي

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

يوم غضب شهدته مدينة القدس ويوم نفير عام واضراب ضد قرارات الكابنيت الامني المصغر والذي خرج بأعضاء الضوء الاخضر لتنفيذ حملة عسكرية ضد الاحياء الشرقية من المدينة المقدسة وهدم عشرات المنازل وزيادة الاستيطان بمئات الوحدات الاستيطانية.

العالم - خاص بالعالم

لكن كل ذلك لم يثني المقدسين عن المواجهه والتصدي والصمود لأفشال تصعيد حكومة نتنياهو المتخبطة سياسا وأمنيا.

تظاهرات ضخمه عمت كافة شوارع القدس المحتلة وأمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال والكنيست الذي انعقد باللجنة الدستورية للمصادقة على تغير ما يعرف بالنظام القضائي.

المتظاهرون وصفوا ذلك بالغش والتفرد بالحكم نحو اليمين المتشدد والعنصرية وبأن نتنياهو وزمرته غير قادرة على أدارة الحكم بسبب فسادهم وفشلهم الأمني.

وفي ظل حالة التصعيد وتزايد فقدان الامن بالشارع الاسرائيلي مع تصاعد العمليات الفلسطينية التوعية تم نشر عشرات الحواجز الشرطية ورفع حالة التأهب بمختلف أرجاء القدس والداخل الفلسطيني المحتل.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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