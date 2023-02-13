يوم نفير عام في القدس ضد قرارات الكابنيت الأمني الإسرائيلي

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لكن كل ذلك لم يثني المقدسين عن المواجهه والتصدي والصمود لأفشال تصعيد حكومة نتنياهو المتخبطة سياسا وأمنيا.



تظاهرات ضخمه عمت كافة شوارع القدس المحتلة وأمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال والكنيست الذي انعقد باللجنة الدستورية للمصادقة على تغير ما يعرف بالنظام القضائي.

المتظاهرون وصفوا ذلك بالغش والتفرد بالحكم نحو اليمين المتشدد والعنصرية وبأن نتنياهو وزمرته غير قادرة على أدارة الحكم بسبب فسادهم وفشلهم الأمني.



وفي ظل حالة التصعيد وتزايد فقدان الامن بالشارع الاسرائيلي مع تصاعد العمليات الفلسطينية التوعية تم نشر عشرات الحواجز الشرطية ورفع حالة التأهب بمختلف أرجاء القدس والداخل الفلسطيني المحتل.

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