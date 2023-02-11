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دول من الخليج الفارسي تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

دول من الخليج الفارسي تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

هنأت دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة الامارات، الجمهورية الاسلامية الايرانية بحلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

فقد أرسل أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" اليوم السبت برقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله "السيد ابراهيم رئيسي" هنأه فيها بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.

كما ارسل امير الكويت "نواف الاحمد الجابر" الصباح برقية هنأ فيها حلول الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران .

اما وزارة الخارجية العمانية ايضا قد قدمت في رسالة تهانيها بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وارسل رئيس دولة الامارات "محمد بن زايد آل نهيان" ونائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم" ايضا برقيتي تهنئة لرئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

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