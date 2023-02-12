الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة

موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن من دون شروط مسبقة، وبناء على الحقائق الجغرافية الجديدة، القائمة على الأرض.

العالم - أوروبا

وأضاف فيرشينين: الكلاسيكيات تقول أن أي أعمال عسكرية تنتهي بالمفاوضات، ونحن أعلنا مراراً عن استعدادنا للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن من دون شروط مسبقة، مع مراعاة الحقائق القائمة على أرض الواقع، كما يجب أن تأخذ المفاوضات بالاعتبار الأهداف التي أعلنت عنها روسيا.

وأشار، إلى أن أوكرانيا لا يمكنها أن تتخذ قرار الامتثال إلى المفاوضات من عدمه، وإنّما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من يفعلون، منوهًا بأن كييف وافقت على اتفاقيات مينسك، وإسطنبول، في وقت ما، ومن ثم قاطعتها، بناء على تعليمات من واشنطن وبروكسل.

واختتم فيرشينين كلامه، معلقا على إمكانية إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، في عهد الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، قائلًا: موضوع المفاوضات خرج من أيدينا، فنحن أوضحنا موقفنا، والباقي يعتمد على الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحاشيته، ورغبتهم في إظهار بعض الحكمة، وحسن التقدير للأمور، من عدمه، لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

روابط ذات صلة

زاخاروفا: ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خططت لخداع المجتمع الدولي

القوات الروسية تحرز تقدما مهما في محيط باخموت شرقي أوكرانيا

إحتجاجات غاضبة لمئات الفرنسيين على خطط الرئيس ماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة

زاخاروفا: ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا خططت لخداع المجتمع الدولي

الاعلان عن اسقاط جسم غير محدد فوق كندا

لافروف: العلاقات الإيرانية الروسية تسير على طريق التطور

'محمود عباس' يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

للأسبوع السادس: آلاف 'الإسرائيليين' يتظاهرون ضد حكومة 'نتنياهو'