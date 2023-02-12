نافذة مواقع التواصل علی ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

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وخلال كلمته أمام الحشود الجماهيرية وصف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يوم انتصار الثورة الإسلامية بأنه يوم بداية الاستقلال ونهاية الاستبداد وتحقق إرادة الشعب الإيراني العظيم.

تواصل مجلة شارلي ايبدو الفرنسية نشر رسائل الكراهية، ولا يردعها رادع إذ وصل بها الأمر إلى السخرية من ضحايا الزلزال المدمر في تركيا. وتفاعل مغردون مع رسم المجلة، وأعربوا عن استيائهم من التعامل مع كارثة ومأساة راح ضحيتها الآلاف، وأصيب نتيجتها عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.

وصلت وسوم اكسروا_حصار_سوريا وارفعوا_الحصار_عن_سوريا الى الترند في عدد من البلدان العربية بعد كارثة الزلزال المدمر التي أصابت شعب هذا البلد المحاصر من قبل أمريكا والدول الاوروبية التي شنت حربا تدميرية عليه منذ 12 عاما. وطالب الناشطون الغرب المنافق برفع العقوبات عن سوريا، كما استعرضوا صورة لحركة الطائرات التي انطلقت من حول العالم الى تركيا حاملة المساعدات في حين اختصرت المساعدات لسوريا من ايران والعراق والجزائر وتونس ومصر.

اما في فلسطين فتؤثر الهجمات الفردية الفلسطينية على المجتمع الصهيوني، وتعدى العقاب الإسرائيلي منفذي العمليات إلى ذويهم وممتلكاتهم بهدم البيوت والمساكن. فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه الممارسات الصهيونية بمثابة جريمة حرب.