صنعاء.. الإعدام تعزيرا لثلاثين من قيادات الخونة

العالم- اليمن

وقضى منطوق الحكم بما يلي:

١-ادانة المتهمين وعددهم ثلاثين متهما بالوقائع المنسوبة اليهم والتي تضمنتها صحيفة الاتهام ومعاقبتهم جميعا بالاعدام تعزيرا.

٢-معاقبة المدانين بالعقوبات التكميلية المتمثلة بطردهم من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل الجمهورية أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذلك لصالح القوات المسلحة - وزارة الدفاع.

والمدانين الثلاثين المحكوم عليهم هم:-

1- لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم

2- عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل

3- عميد ركن - خالد حسين علي السميني

4- عميد ركن - محمد علي أحمد العمري

5- عميد ركن-محسن محمد مبارك الحرملي

6- عميد ركن-محمد أحمد صالح الحاضري

7- عميد ركن -موفق محمد عبدالله منصر

8- عميد -أحمد حميد محسن مرح

9- عميد - جمال غالب أحمد الشميري

10- عميد -خالد عبدالله علي النسي

11- عميد -صادق عبدالله المخلافي

12- عميد- صالح أحمد لقصم الحارثي

13- عميد -محمد هادي ضبعة العملسي

14- عميد - ياسر حسن علي العابد

15- عميد - يحيي علي سعيد حنشل

16- عميد - طه شمسان أحمد المعمري

17- عميد - محسن محمد حسين الداعري

18- عميد - محمد سالم عبدالله الخولاني

19- عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي

20- عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي

21- عميد - عبدالله عبدالرحيم غيلان

22- عميد - علي سالم بن عوض الحارثي

23- عميد - محمد حربان مانع الوادعي

24- عميد - محمد عبدالله محمد وهان

25- عقيد - محمد عزي الدروبي

26- عقيد - نبيل محمود مفتاح إسكندر

27- عقيد - حسن فتيني فضل

28- عقيد - محمد سلمان مجاهد

29- عقيد - مجاهد قائد حزام الغليسي

30- عقيد - مساعد عزام الحارثي