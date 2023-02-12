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صنعاء.. الإعدام تعزيرا لثلاثين من قيادات الخونة

صنعاء.. الإعدام تعزيرا لثلاثين من قيادات الخونة
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

حكمت محكمة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء اليوم بالاعدام تعزيرا لثلاثين مدانا من قيادات الخونة لارتكابهم جريمة الخيانة واعانة العدو وتسهيل دخوله لإقليم الجمهورية اليمنية وغيرها من التهم التي تضمنتها صحيفة الاتهام.

العالم- اليمن

وقضى منطوق الحكم بما يلي:

١-ادانة المتهمين وعددهم ثلاثين متهما بالوقائع المنسوبة اليهم والتي تضمنتها صحيفة الاتهام ومعاقبتهم جميعا بالاعدام تعزيرا.

٢-معاقبة المدانين بالعقوبات التكميلية المتمثلة بطردهم من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل الجمهورية أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذلك لصالح القوات المسلحة - وزارة الدفاع.

والمدانين الثلاثين المحكوم عليهم هم:-

1- لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم
2- عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل
3- عميد ركن - خالد حسين علي السميني
4- عميد ركن - محمد علي أحمد العمري
5- عميد ركن-محسن محمد مبارك الحرملي
6- عميد ركن-محمد أحمد صالح الحاضري
7- عميد ركن -موفق محمد عبدالله منصر
8- عميد -أحمد حميد محسن مرح
9- عميد - جمال غالب أحمد الشميري
10- عميد -خالد عبدالله علي النسي
11- عميد -صادق عبدالله المخلافي
12- عميد- صالح أحمد لقصم الحارثي
13- عميد -محمد هادي ضبعة العملسي
14- عميد - ياسر حسن علي العابد
15- عميد - يحيي علي سعيد حنشل
16- عميد - طه شمسان أحمد المعمري
17- عميد - محسن محمد حسين الداعري
18- عميد - محمد سالم عبدالله الخولاني
19- عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي
20- عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي
21- عميد - عبدالله عبدالرحيم غيلان
22- عميد - علي سالم بن عوض الحارثي
23- عميد - محمد حربان مانع الوادعي
24- عميد - محمد عبدالله محمد وهان
25- عقيد - محمد عزي الدروبي
26- عقيد - نبيل محمود مفتاح إسكندر
27- عقيد - حسن فتيني فضل
28- عقيد - محمد سلمان مجاهد
29- عقيد - مجاهد قائد حزام الغليسي
30- عقيد - مساعد عزام الحارثي

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