صنعاء.. الإعدام تعزيرا لثلاثين من قيادات الخونة

العالم- اليمن
وقضى منطوق الحكم بما يلي:
١-ادانة المتهمين وعددهم ثلاثين متهما بالوقائع المنسوبة اليهم والتي تضمنتها صحيفة الاتهام ومعاقبتهم جميعا بالاعدام تعزيرا.
٢-معاقبة المدانين بالعقوبات التكميلية المتمثلة بطردهم من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل الجمهورية أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذلك لصالح القوات المسلحة - وزارة الدفاع.
والمدانين الثلاثين المحكوم عليهم هم:-
1- لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم
2- عميد ركن - حيدر أحمد حسن محفل
3- عميد ركن - خالد حسين علي السميني
4- عميد ركن - محمد علي أحمد العمري
5- عميد ركن-محسن محمد مبارك الحرملي
6- عميد ركن-محمد أحمد صالح الحاضري
7- عميد ركن -موفق محمد عبدالله منصر
8- عميد -أحمد حميد محسن مرح
9- عميد - جمال غالب أحمد الشميري
10- عميد -خالد عبدالله علي النسي
11- عميد -صادق عبدالله المخلافي
12- عميد- صالح أحمد لقصم الحارثي
13- عميد -محمد هادي ضبعة العملسي
14- عميد - ياسر حسن علي العابد
15- عميد - يحيي علي سعيد حنشل
16- عميد - طه شمسان أحمد المعمري
17- عميد - محسن محمد حسين الداعري
18- عميد - محمد سالم عبدالله الخولاني
19- عميد - محمد صالح عبدالرب الغنيمي
20- عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي
21- عميد - عبدالله عبدالرحيم غيلان
22- عميد - علي سالم بن عوض الحارثي
23- عميد - محمد حربان مانع الوادعي
24- عميد - محمد عبدالله محمد وهان
25- عقيد - محمد عزي الدروبي
26- عقيد - نبيل محمود مفتاح إسكندر
27- عقيد - حسن فتيني فضل
28- عقيد - محمد سلمان مجاهد
29- عقيد - مجاهد قائد حزام الغليسي
30- عقيد - مساعد عزام الحارثي