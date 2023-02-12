هل ستكرر'اسرائيل' تجربة عملية 'الدرع الواقي' في القدس؟

العالم - فلسطين

مرحلة جديدة من الضغط واساليب اكثر صرامة؛ ينوي رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ انتهاجها ضد الفلسطينيين؛ بعدما تعهد برد أقوى على سلسلة عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس والضفة الغربية المحتلة. وذلك مع تصاعد الضغط داخل حكومته اليمينية لاستخدام أساليب أكثر حزما.

نتنياهو ذكر في تصريحاته التي أدلى بها في بداية اجتماع مجلس الوزراء؛ أنه يجري التحضير لعمل أوسع ضد من ينفذون ما سماها أعمال الإرهاب ومؤيديهم؛ لكنه لم يذكر تفاصيل هذه الإجراءات.

من جانبه قال وزير الأمن في الكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قوات الشرطة بدأت بالفعل في شن حملة كبيرة في القدس الشرقية تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين واتخاذ اجراءات منها هدم منازل المقاومين الفلسطينيين. وأضاف أنه مصمم على تنفيذ عملية في القدس الشرقية على غرار الحملة العسكرية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية قبل عشرين عاما. فيما رفض عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين في مقابلات مع وسائل إعلامية إشارة بن غفير إلى العملية المعروفة باسم 'الدرع الواقي' التي شهدت قتالا كبيرا في شوارع الضفة الغربية، ووصفوها بأنها مضللة. وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يعقوب عميدور انها ملاحظة لا يدعمها فهم عميق لما يجب القيام به.

في هذه الاثناء ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أن الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس المحتلة إلى الدرجة القصوى إثر عملية القدس قبل أسبوعين وعملية الدهس يوم الجمعة الماضي، إذ أسفرت العمليتان عن مقتل عشرة من الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة أن شرطة الاحتلال والأجهزة الأمنية تستعد لضخ ونشر آلاف عناصر الشرطة خلال الفترة القريبة في القدس المحتلة وأزقة وطرق البلدة القديمة بالتحديد، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، الذي يحل هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان.