ملفات سياسية ساخنة في المغرب العربي

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي إن العلقاة بين الرئيس التونسي قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل تدارجت من مساندة لاجراءات الخامس والعشرين من جويلية 2021 الى مساندة نقدية في باقي المحطات التي اعلنها قيس سعيد، تحولت لبعض الاوقات الى شد بين الطرفين نتيجة تصريحات اعتبرها الاتحاد موجهة ومستهدفة له في اوقات متعددة.

وأضافت ان الاتحاد رفض الانخراط في الحوار الوطني الذي اعلن عنه الرئيس قيس سعيد أواسط السنة الماضية ولكن لم يتخلى عن مسندته لمسار الخامس والعشرين من جويلية مؤكدة أن هذه الفترة تشهد توتر في العلاقة بين الاتحاد والرئيس قيس سعيد على خلفية ايقاف كاتب عام احدى النقابات التابعة للاتحاد التونسي العام للشغل ومن ثم تصريح الرئيس قيس سعيد من داخل احدى الثكنات الامنية في العاصمة تونس.

وفي الجزء الثاني، قال الكاتب والباحث السياسي الليبي خيري بو شاقور إن حلحلة الوضع السياسي والعسكري والأمني في ليبيا هو محاولة ينظر اليها الليبيون بشكل ايجابي.

وأضاف ان هناك بعض الاساسيات بشأن الوضع في ليبيا وهي أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سوف لن يتبرعوا بملئ ارادتهم بتسليم السلطة الى غيرهم.

وأكد أن متصدري المشهد السياسي والعسكري يبحثون عن استمرار الوضع بشكل يسمح لهم للاستمرار بالاستفادة على حساب الشعب اليبي. مؤكدا أن المرحلة هذه تأتي بعد ضغوط دولية.

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