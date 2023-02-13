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كاميرا العالم ترصد عمليات الانقاذ في غازي عنتاب التركية

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا قناة العالم الإخبارية عمليات الإنقاذ المتواصلة في محافظة غازي عنتاب التركية، وسط أمل الأهالي بوجود ناجين تحت الأنقاض.

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية في تركيا، إن حسب آخر إحصائيات رسمية ارتفع عدد القتلى إلى 29600 شخص، مضيفا أن عدد ضحايا الزلزال في تركيا في حالة تزايد مستمر.

وأوضح مراسلنا، أن حجم الدمار الذي حل بمدينة غازي عنتاب كبيرا جدا، وإن كاميرا العالم رصدت عمليات الإنقاذ في مدينة نورضا حيث مبنى يتكون من عدة طوابق كان يسكن فيه مئة شخص، ولا زال 30 شخصا عالقين تحت الأنقاض، مشيرا الى أن فريق انقاذ هندي يملك آليات حديثة يعمل على رفع الانقاض وانتشال المنكوبين من تحت الانقاض.

وأشار مراسل قناة العالم الإخبارية إلى انتشال شخص في المنتصف الليل يبلغ من العمر 74 مما أعادي الأمل لدى الأهالي بوجود أحياء تحت الأنقاض.

هذا وضرب جنوب تركيا زلزال على مقياس 7.7 ريختر فجر الإثنين الماضي ما خلف دمار وخسائر هائلة في الأرواح والممتلكات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-02-2023

شاهد بالفيديو... كاميرا العالم ترصد عمليات الانقاذ في غازي عنتاب التركية

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