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وزير الخارجية الهنغاري في بيلاروس

وزير الخارجية الهنغاري في بيلاروس
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بزيارة عمل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

العالم _ أوروبا

وجاء في بيان صدر عن الخارجية البيلاروسية: "بدأت زيارة عمل لوزير الخارجية الهنغاري إلى بيلاروس. ويضم البرنامج (الزيارة) عددا من الفعاليات بما فيها المحادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي أليينيك ووزير الاقتصاد ألكسندر تشيرفياكوف".

من جهته أفاد سيارتو في شبكات التواصل الاجتماعي بنيته عرض موقف القيادة الهنغارية حول ضرورة إطلاق محادثات سلام بشأن أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

وكتب في صفحته على "فيسبوك": "من الواضح أن الكثيرين سيهاجمونني بسبب هذه الزيارة، لكن موقفنا واضح: يجب إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. لو لم نتصرف بهذه الطريقة، لما استطعت إيصال رسالة بدعوة للسلام اليوم".

وأجرى سيارتو في يناير الماضي مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي سيرغي أليينيك، اتفق الطرفان خلالها على مواصلة الحوار بينهما، وأكدا سعي البلدين إلى تطوير العلاقات متبادلة المنفعة.

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