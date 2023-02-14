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بالفيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة ميشيغن الأمريكية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون بعد أن أطلق مسلح النار في حرم جامعة ولاية ميشيغان في شمال اميركا مساء الاثنين، حسبما أفادت السلطات.

العالم - الأميرکيتان

وذكرت الشرطة أن المصابين الذين تعرض بعضهم لـ"جروح مهددة للحياة"، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتحدثت تقارير أخرى عن سقوط "عدد كبير من الجرحى".

وورد أول نبأ عن إطلاق النار حوالي الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة إن مطلق النار لا يزال طليقا، وأضافت في سلسلة بيانات عبر "تويتر" أنه "يتنقل مشيا"، ووصفته بأنه "رجل أسود قصير القامة ومقنع".

ونشرت شرطة الحرم الجامعي صورا لكامرات المراقبة تظهر المشتبه به يدخل أحد البنايات.

وقالت: "يجب على أفراد المجتمع داخل وخارج الحرم الجامعي الاستمرار في الاحتماء في أماكنهم. الشرطة تواصل الاستجابة"، موضحة أن "مئات" من أفرادها يشاركون في البحث عن مطلق النار.

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بالفيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة ميشيغن الأمريكية

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