كاميرا العالم ترصد اجواء بلدة إسطامو المنكوبة في ريف اللاذقية السورية

العالم - مراسلون

وأضاف، أن بلدة اسطامو تقع في جنوب شرق اللاذقية يبلغ حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة اللاف نسمة.

واوضح مراسلنا ان البلدة شهدت موجة عنيفة من الزلزال المدمر فجر الاثنين الماضي مما تسبب بسقوط 14 مبنى على رؤس قاطنيها بالاضافة الى تصدع 50 مبنى آخر.

وأشار مراسل قناة العالم الإخبارية إلى أن هناك كارثة إنسانية في بلدة اسطامو حيث قضى أكثر من 54 شخصا تحت الانقاذذ فيما جرح عشرات الأشخاص.

وقال مراسلنا، أن الحكومة السورية تحاول جاهدة إيصال الخدمات إلى هذه البلدة بالإضافة إلى فرق الحشد الشعبي.

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