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شاهد.. الحراك البحريني قائم رغم القمع

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج أبناء الديرة الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية ويركز على الشأن البحريني تطرق الى بيع النظام الخليفي احدى الجزر البحرينية لشركة صهيونية.

العالم – أبناء الديرة

كما تطرق البرنامج الى هموم الشعب البحريني المعيشية والسياسية، بالاضافة الى هدم السلطات البحرينية احدى المساجد التريخية في البلاد والذي بني قبل خمسمئة عام وهدم بذريعة أنه ملك خاص.

وقال الناشط السياسي والاعلامي البحريني ابراهيم المدهون إن المرجع الديني الشيخ عيسى أحمد قاسم أكد صوابا انه لابد أن يناضل الشعب البحريني حتى الوصول الى أهدافه. وأضاف أن المرجع الشيخ عيسى قاسم اختصر المشهد في كلمته الهامة بالتركيز على أخطاء السلطة ودعا الى انه يجب أن تكون هناك نفس طويلة لتحقيق المرجو للتخلص من بطش السلطة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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