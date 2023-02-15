شاهد.. الحراك البحريني قائم رغم القمع

العالم – أبناء الديرة

كما تطرق البرنامج الى هموم الشعب البحريني المعيشية والسياسية، بالاضافة الى هدم السلطات البحرينية احدى المساجد التريخية في البلاد والذي بني قبل خمسمئة عام وهدم بذريعة أنه ملك خاص.

وقال الناشط السياسي والاعلامي البحريني ابراهيم المدهون إن المرجع الديني الشيخ عيسى أحمد قاسم أكد صوابا انه لابد أن يناضل الشعب البحريني حتى الوصول الى أهدافه. وأضاف أن المرجع الشيخ عيسى قاسم اختصر المشهد في كلمته الهامة بالتركيز على أخطاء السلطة ودعا الى انه يجب أن تكون هناك نفس طويلة لتحقيق المرجو للتخلص من بطش السلطة.

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