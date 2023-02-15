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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نادي الأسير الفلسطيني: دائرة تنفيذ الأسرى لخطوات العصيان ستتسع غدا بانضمام سجون ريمون وعوفر ومجدو وجلبوع والنقب رفضاً لسياسة بن غفير
رئيس جمعية الهلال الاحمر التركي يثمن المساعدات الايرانية لتركيا مؤكدا أن بلاده تجد إيران الى جانبها دائما كلما واجهت مشكلة ما
رئيس الهلال الاحمر التركي: فرق الاغاثة الايرانية كانت من بين أول الفرق التي قدمت خدماتها لتركيا ونحن وكل الشعب التركي نثمن عاليا هذه الخدمات
شاهد.. الاحتلال يجبر المقدسي حسن زكريا محيسن على هدم أجزاء من منزله ببلدة العيساوية
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الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
أجبر الاحتلال الإسرائيلي المقدسي حسن زكريا محيسن، على هدم أجزاء من منزله ببلدة العيساوية.
العالم - فلسطين
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
الاحتلال
كلمات دليلية :
بلدة العيساوية
المقدسي حسن زكريا محيسن
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