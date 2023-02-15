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شاهد.. الاحتلال يجبر المقدسي حسن زكريا محيسن على هدم أجزاء من منزله ببلدة العيساوية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أجبر الاحتلال الإسرائيلي المقدسي حسن زكريا محيسن، على هدم أجزاء من منزله ببلدة العيساوية.

العالم - فلسطين

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