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تصعيد إسرائيلي وغضب فلسطيني في القدس المحتلة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة القدس المحتلة مواجهات عنيفة بمختلف أحياء المدينة وذلك تصدي لكل الأجراءات المتخذة من قبل حكومة الاحتلال ووزير أمنها المتطرف بن غفير القاضية بزيادة هدم المنازل وترحيل عائلات منفذي العمليات من القدس وحمالات الاعتقال وزيادة الاستيطان.

العالم – خاص بالعالم

يوم غضب شهدته مدينة القدس ويوم نفير عام واضراب ضد قرارات الكابنيت الامني المصغر والذي خرج بأعضاء الضوء الاخضر لتنفيذ حملة عسكرية ضد الاحياء الشرقية من المدينة المقدسة وهدم عشرات المنازل وزيادة الاستيطان بمئات الوحدات الاستيطانية لكن كل ذلك لم يثني المقدسين عن المواجهه والتصدي والصمود لأفشال تصعيد حكومة نتنياهو المتخبطة سياسا وأمنيا

تظاهرات ضخمه عمت كافة شوارع القدس المحتلة وأمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال والكنيست الذي انعقد باللجنة الدستورية للمصادقة على تغير ما يعرف بالنظام القضائي المتظاهرون وصفوا ذلك بالغش والتفرد بالحكم نحو اليمين المتشدد والعنصرية وبأن نتنياهو وزمرته غير قادرة على أدارة الحكم بسبب فسادهم وفشلهم الأمني

وفي ظل حالة التصعيد وتزايد فقدان الامن بالشارع الاسرائيلي مع تصاعد العمليات الفلسطينية التوعية تم نشر عشرات الحواجز الشرطية ورفع حالة التأهب بمختلف أرجاء القدس والداخل الفلسطيني المحتل.

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