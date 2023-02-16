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وفاة 5 فلسطينيين من غزة بحادث سير في مصر

وفاة 5 فلسطينيين من غزة بحادث سير في مصر
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

توفي 5 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب3 آخرين  صباح الخميس 16 فبراير 2023، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية.

العالم - فلسطين

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.

وقال سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح: "إنه تم إرسال فريق من السفارة الفلسطينية بمصر لمتابعة حادث السير المروع الذي اسفر عن وفاة 5 فلسطينيين ومصري واصابة 3 فلسطينيين بجروح وكسور في الإسماعيلية فجر اليوم الخميس، مضيفا: "وسيتم نشر التفاصيل عند انتهاء الإجراءات".

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بخالص المواساة لذوي ضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وقال بيان صحفي لحركة الجهاد الإسلامي:" تعزي الحركة أهلنا في قطاع غزة وعموم أبناء شعبنا، راجين من الله عز وجل أن يشفي الجرحى والمصابين، ونسأله تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يحسن مثواهم، وأن يربط على قلوب ذويهم وأحبائهم ويحسن عزاءهم."

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