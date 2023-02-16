العراق..الحشد الشعبي يطيح بداعشي في محافظة نينوى

العالم-العراق

ونجحت المعاونية بحسب بيان الهيأة، في اطار جهودها الحثيثة لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية في :"اعتقال المتهم (خ.ع.س) بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان يعمل ضمن ولاية نينوى / ديوان الجند. قاطع القيارة".

واشارت المعاونية، الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا لينال جزاءه العادل"، داعية لـ"لإبلاغ عن كافة العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن 418"، مؤكدة أن "هوية المتصل ستبقى طي الكتمان".