الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا تشارك في قمة الاتحاد الافريقي

ليبيا تشارك في قمة الاتحاد الافريقي
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي إلى إثيوبيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الافريقي المنقعدة في أديس أبابا.

العالم-ليبيا

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه كان في استقبال اللافي وزرة الخارجية نجلاء المنقوش برفقة مسؤولي الحكومة الأثيوبية وطاقم البعثة الليبية, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

وبحثت المنقوش مع نظيرها الصومالي أبشر عمر جامع المستجدات على الصعيد الاقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم الموضوعات التي ستتناولها الدورة الحالية لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز دور الاتحاد الافريقي في ليبيا لدعم جهود الاستقرار القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

روابط ذات صلة

اختطاف 6 مصريين من عائلة واحدة في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة بريطانية تنتقد الصمت الدولي ازاء الانتهاكات بالبحرين

صحف.. السيد نصرالله يضع معادلة المقاومة في مواجهة حرب الفوضى

وثائق تكشف سرقة نفط اليمن على يد شركة تابعة للامارات

وزير التعاون الايراني يؤكد على زيادة التبادل التجاري مع تركمانستان

كعبة بن سلمان الجديدة.."تجهزوا للحج في الرياض"!!

ليبيا تشارك في قمة الاتحاد الافريقي