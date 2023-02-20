آخر مستجدات الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا اليوم

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى أن المعلومات المتوفرة جتى هذه اللحظة ووفق شهود عيان المنطقة تم التواصل معهم أفادوا بحدوث انهيارات فعلية في مباني انطاكيا، وولاية هاتاي.

ونوه مراسلنا أن وزير البيئة التركي كان قد قال قبل 4 أيام ان 50% من مباني هاتين المدينتين مدمرتان بالكامل وتحتاج للازالة بسبب التصدعات الكبيرة في المباني.

وكان قد ضرب، الإثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا، وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هاتاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وقال نائب الرئيس التركي ان 20 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي شهدته ولاية هاتاي مساء اليوم

وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.



وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...