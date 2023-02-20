الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آخر مستجدات الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا اليوم

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد نضال البرعي مراسل العالم في تركيا بوقوع زلزالين في هاتاي وانطاكيا حيث أن الزلزال الأزل كان ضمن دائرة الزلازل في تركيا حيث بلغت شدة الزلزال الأول 6.4 على مقيالس ريختر فيما بلغت شدة الزلزال الثاني 5.8 درجات على مقياس ريختر.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى أن المعلومات المتوفرة جتى هذه اللحظة ووفق شهود عيان المنطقة تم التواصل معهم أفادوا بحدوث انهيارات فعلية في مباني انطاكيا، وولاية هاتاي.

ونوه مراسلنا أن وزير البيئة التركي كان قد قال قبل 4 أيام ان 50% من مباني هاتين المدينتين مدمرتان بالكامل وتحتاج للازالة بسبب التصدعات الكبيرة في المباني.

وكان قد ضرب، الإثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا، وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هاتاي.

وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

وقال نائب الرئيس التركي ان 20 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي شهدته ولاية هاتاي مساء اليوم

وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

زلزالان جديدان يضربان جنوب تركيا ومناطق من سوريا من جدید+فيديو

حصيلة جديدة لزلزال تركيا وسوريا

تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر

المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الثاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا يحسب الصهاينة حساب المعادلة الجديدة التي اطلقها السيد نصرالله

بالفيديو.. غضب شعبي عارم بشوارع تل أبيب وحيفا والقدس ضد نتنياهو وزمرته

بالفيديو.. آخر مستجدات الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا اليوم

بالفيديو..انهيار جدران وشرف منازل بعدة مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب

اليمن..قوى العدوان ومرتزقتها ترتكب 62 خرقاً في الحديدة

كنعاني: الوضع القانوني للسفارة الأفغانية في طهران لم يتغير