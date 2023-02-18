تونس: مظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية وسياسات الرئيس

العالم - خاص بالعالم

في تسع محافظات تونسية شن الاتحاد العام التونسي للشغل مسيرات عمالية متزامنة من أجل تعبئة القواعد استجابة لمقررات الهيئة الإدارية الأخيرة في ظل توتر العلاقة بين الاتحاد و الرئاسة

توتر يكتنف الوضع العام في البلاد حيث نظمت جبهة الخلاص المعارضة ندوة سياسية في مسعى لابقاء ملف الاعتقالات الأخيرة لعدد من السياسيين ورجال الأعمال في صدارة الاهتمام

مع تواتر بيانات الجهات الأجنبية على غرار الخارجية الأمريكية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها منتقدة حملة الايقافات الأخيرة.



ودعا الرئيس قيس سعيد مختلف الدول إلى الاهتمام بشؤونها الداخلية عوض التدخل في الشأن التونسي.

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