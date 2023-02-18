حتی الزلزال لم يهز ضمائرهم ..

العالم - انقلاب الصورة

دمر الزلزال ما صدعته عقوبات قيصر ولكنه لم ينجح في تحريك ضمائر العالم ازاء حجم المأساة السورية، امام تهافت دولي علی ارسال المساعدات الی المناطق المنكوبة في تركيا غابت الحماسة الدولية نفسها في تحدي العقوبات الاميركية وانتشال السوريين من تحت انقاض الحصار.

الانسانية المجزئة لم تقف عند الحكومات الغربية المنصاعة للاملاءات الاميركية بل تعدتها الی وسائل الاعلام الغربية التي لم تحد عن ازدواجية معاييرها اما في تغييب تغطيتها لحجم الكارثة في سوريا واما في تصويبها خلال تخطيتها السهام الی الدولة السورية بدلا من اظهار حجم الأزمة الاقتصادية التي عمقت مأساة السوريين الحالية.

وقال الاعلامي يحيی حرب:"النظام السعودي الذي تخلف كعادته عن الركب، اعلن عن مساعدات تلفزيونية لاتقدم ولاتؤخر تحت وطئة الضغوط الشعبية والاعلامية. لم يسمع أحد بشئ اسمه السعودية او خادم الحرمين الشريفين، زلزال تركيا وسوريا يفزع العالم لكنه يعجز عن تحريك ضمائر بعض الحكام العرب. فقد كتبت صحيفة المدينة السعودية:"القيادة تعزي الرئيس التركية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية". وكتبت عكاظ:"ولي العهد لإردوغان:نقف ونساند تركيا لتجاوز الكارثة الطبيعية". وكتبت الرياض:"ولي العهد يؤكد وقوف المملكة مع تركيا" فقط وليذهب السوريون الی الجحيم. ومن غير خجل تعنون الشرق الاوسط:"الملك سلمان يعزي الرئيس التركي في ضحايا الزلزال". وحتی في التغطية الخبرية لم تجد الصحف السعودية مساحة للحديث عن الضحايا السوريين واكتفت بالمرور العابر علی ارتفاع ضحايا زلزال تركيا".

اما في الغرب، فكتبت صحيفة شارلي ابدو الفرنسية:"زلزال في تركيا؛ لاداعي حتی لارسال الدبابات" بهذه اللغة الساخرة وبعد سويعات من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا ارتأت هذه الصحيفة الفرنسية ان تقارب احدی كبريات المأسي الانسانية في العصر الحديث. المجلة الفرنسية لاتغرد وحيدة. هي نموذج صارخ عن حالة انتقائية فاقعة يمارسها الاعلام الغربي اليوم في التعامل مع مأساة الزلزال لخدمة توجهات السلطات السياسية واهدافها البعيدة عما تدعيه من حرص وتضامن انسانيين.

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https://www.alalam.ir/news/6542098