بينهم طفل.. انقاذ 3 اشخاص من ركام الزلزال المدمر في تركيا

العالم - ترکیا

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الشخصين من تحت أنقاض مبنى مهدم بفعل الزلزال المدمّر في هاتاي.

وبلغت أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 45 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.

شهدت تركيا 4520 هزة زلزالية ارتدادية، منذ وقوع زلزال قهرمان مرعش المدمر بقوة 7.7 درجات في 6 فبراير، فيما انهار ما يربو على 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررت بشدة، إثر الزلزالين المدمرين وآلاف التوابع، حسبما ذكر وزير التخطيط العمراني التركي مراد كوروم الجمعة.

وقال كوروم للصحفيين إن أكثر من 7000 فرد فحصوا ما يزيد عن 684 ألف مبنى في 11 محافظة، من بينها إجمالي 84726 تبين أنها دمرت أو تضررت بشدة.

وأوضح كوروم أن المباني المتضررة يتعين أن يتم هدمها على وجه السرعة، فيما حث السكان على الابتعاد عنها. وقال الوزير إن الحكومة ستبدأ جهود إصلاح كبيرة في عدة مدن تضررت بشدة في مارس، وتعهد بأنه سيتم اختيار مشروعات سكنية جديدة بأقصى عناية وبعد دراسات دقيقة.

كما قال وزير البيئة والإسكان التركي إن ٣٤٥ ألف وحدة سكنية من أصل 3 ملايين إما تضررت أو انهارت كليا

ووفقاً لصحيفة «زمان» التركية، أوضح مدير مرصد كانديلي بجامعة بوجازيجي ومعهد أبحاث الزلازل البروفيسور خلوق أوزنر، أنه تم تسجيل 4520 هزة في المنطقة منذ 6 فبراير، عندما حدث الزلزال الذي تسببت في دمار كبير في 10 مدن، حتى 15 فبراير.

ونشر أوزنر أيضًا رسومات بيانية على حسابه على "تويتر"، وقال: «بعد الزلازل التي حدثت في سوفالاكا-شيتكاميل-غازي عنتاب في 6 فبراير 2023 الساعة 04:17 وفي إكينوزو-كهرمان مرعش الساعة 13:24، 15 فبراير 2023. اعتبارًا من الساعة 20:30، وقع ما مجموعه 4520 هزة ارتدادية في المنطقة».

وبحسب بيانات وزارة البيئة والتعمير والتغير المناخي، فقد تم إجراء دراسات لتقييم الأضرار في 387 ألفا و410 مبنان في 11 محافظة متضررة من الزلزال.

بينما تم تحديد عدد المباني ذات الأضرار المتوسطة بـ 11 ألفًا و114، تم الكشف عن تعرض 99 ألفًا و300 مبنى لأضرار طفيفة و180 ألفًا و355 مبنى غير متضرر.

وتقرر أن 50 ألفاً و576 من المباني التي تم فحصها تضررت بشدة أو هدمت، وأن المباني المتضررة بحاجة إلى هدم عاجل.