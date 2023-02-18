بغداد والإقليم بحاجة إلى جلسة مصارحة وليس جلسة عبور أزمة + فيديو

العالم – العراق

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار غازي اللامي إلى أن المشكلة المستجدة اليوم ما بين حكومة المركز وحكومة الإقليم تحتاج إلى جلسة مصارحة وليس جلسة لعبور أزمة أو الحصول على مصالح ومكاسب ومغانم.

وأوضح أنه: قد لاحظنا أنه عندما يراد العبور على أزمة معينة تظهر التوافقات والاتفاقات تحت الطاولة ولكن بعد العبور من الأزمة تبدأ بعض الكتل التي تريد أن تحقق لنفسها مصالح سياسية وحزبية ومنفعية تبحث بإثارة هذه المشكلة، ومن ضمنها موضوع النفط والغاز والمنافذ الحدودية وقانون 140 والموازنة والمناطق المتنازع عليها.

ولفت إلى أن كل هذه المشاكل هي متوارثة من الحكومات السابقة التي لم تجد لها حل، كما لم تنصاع بعض القوى السياسية إلى القانون وإلى الرؤية القانونية، حيث بدأت المحكمة الاتحادية تدخل على الخط عندما يحتدم الصراع ما بين القوى السياسية، ويحتاج إلى تفسيرات وإنضاج وإلى قرارات مهمة.

وقال اللامي: لكن للأسف الشديد لاحظنا أنه عندما تصدر المحكمة الاتحادية قرارا تبدأ في حكومة الإقليم عملية اللغط والإثارة على هذه القرارات، وبالتالي تعمل على إفراغ هذا القانون أو هذا القرار أو رؤية المحكمة الاتحادية من محتواه القانوني.

ولفت إلى أن المحكمة الاتحادية هي ليست اللاعب السياسي وليست طرفاً سياسياً حتى يتم إفراغ المحكمة الاتحادية من محتواها القانوني.

وأكد أنه: عندما تكون هناك نقطة خلافية ما بين بعض القوى السياسية على موضوع معين وعلى فقرة معينة لابد من الاستشارة والذهاب إلى المحكمة الاتحادية حيث تعطي رأيها بكثير من الحيادية والتجرد، وبالتالي يفترض أن يحترم قرار المحكمة الاتحادية لا أن تبدأ عملية إفراغ هذا القانون وجعله كأنه استهداف لبعض الاحزاب وخاصة الأحزاب الكردية.

وخلص إلى القول: لنضرب مثلا في الانتخابات عندما أصدرت المحكمة الاتحادية بشرعية الانتخابات الجهات المعترضة احترمت قرار المحكمة وانصاعت إلى قرارها.. لماذا اليوم بعض الأحزاب الكردية عندما يصدر قرار المحكمة الاتحادية تبدأ عملية التشير والانتقاد وكأن المحكمة ضد الشعب الكردي.

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