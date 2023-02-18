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انطلاق عملية "سيوف الحق" بمرحلتها الثانية في العراق

انطلاق عملية
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، انطلاق عملية "سيوف الحق" بمرحلتها الثانية.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولغرض إدامة الزخم واستمرارا للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات "داعش" الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبتواجد ميداني من قبل قائد القوات البرية والقادة والآمرين بكافة المستويات باشرت ثلاث قيادات عمليات هي الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين بعملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية )".

وأشار البيان إلى أن هذه العملية "هي جزء من عملية كبرى بعموم قواطع العمليات ومستمرة منذ اسبوع وتشترك بها كل قواتنا الامنية البطلة وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبقية الصنوف الساندة".

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انطلاق عملية "سيوف الحق" بمرحلتها الثانية في العراق