الأراضي المحتلة.. تظاهرات حاشدة ضد حكومة "نتنياهو" +فيديو

العالم - مراسلون

رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" هو ليس مؤهلا للأستمرار بالحكم هذا ما طالب به عشرات الالاف من الاسرائيليين الذين تجمهرو بـ"تل ابيب" والقدس وبعدة مناطق أخرى داخل الكيان للأسبوع السابع على التوالي.

وتستمر هذه التظاهرات في ظل عمق الازمة السياسية والاقتصادية والامنية داخل الكيان مع أصرار حكومة "نتنياهو" تغيير ما يعرف بالنظام القضائي لصالح اليمين المتطرف المسيطر داخل الكنيست بعد فوزه بالانتخابات الاخيرة والتفرد بالحكم والهروب من الملاحقات القضائية المتعلقة بفساد "نتنياهو" وزمرته.



هذه التظاهرات والاوضاع الامنية غير المستقرة والعبث بالقضاء داخل الكيان جعل الكثير من رجال الاعمال سحب استثماراتهم وهبوط العملة الخاصة بالكيان المحتل مما زاد من تراجع شعبية حكومة "نتنياهو" اليمينية المتشددة.

صدحت حناجر المتظاهرين الذين جاؤوا من كل مكان بإرحل "أيها الفاسد أنت وزمرتك بن يكون لك مكان بالحكم والاستمرار بالمشهد السياسي.