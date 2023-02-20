حصيلة جديدة لزلزال تركيا وسوريا

العالم - سوریا

من جهتها، أعلنت الحكومة السورية أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 وفاة و2357 مصابا، وذلك دون احتساب أعداد الضحايا في المناطق التي تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة.

من جهته، أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لكل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، قائلاً قبيل انطلاق اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “المؤتمر الدولي لجمع التبرعات سيعقد في 16 آذار/مارس المقبل في بروكسل”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط الجاري وأطلق على الحادثة تسمية “كارثة القرن”، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

يُذكر أن حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا مرشحة للزيادة، إذ أنه من المتوقع وجود جثث الكثير من المتوفين تحت أنقاض المباني، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال بنحو 23 مليون شخص.