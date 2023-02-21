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بايدن يلتقي نظيره البولندي اليوم في وارسو

بايدن يلتقي نظيره البولندي اليوم في وارسو
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، في زيارة تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وقال البيت الأبيض، إنه من المقرر أن يلقى بايدن كلمة أمام القلعة الملكية في وارسو مساء اليوم.

ويعتزم بايدن غدا الأربعاء لقاء ممثلين من دول أخرى من شرق أوروبا أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان بايدن قد وصل بولندا مساء أمس الاثنين، عقب أن زار العاصمة الأوكرانية في ظل إجراءات أمنية مشددة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها بايدن لأوكرانيا منذ بدء الحرب، ووفقا للبيت الأبيض، تعد أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي لمنطقة حرب لا يتواجد بها الجيش الأمريكي على الأرض.

ويشار إلى أن ظهور بايدن في وارسو اليوم يتزامن مع إلقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين لخطاب حالة الاتحاد السنوي.

وقال مسؤولون بالكرملين، إن خطابه سوف يركز بصورة كبيرة على "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وتداعياتها.

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