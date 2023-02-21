الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تم الطرد بنجاح .. الوفد الصهيوني خارج القمة الإفريقية

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع

الاتحاد الإفريقي: قرار منح إسرائيل صفة مراقب مازال معلّقا

بعد طرد وفده الدبلوماسي..الاحتلال يستدعي سفير جنوب أفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تم الطرد بنجاح .. الوفد الصهيوني خارج القمة الإفريقية

شاهد.. قراءة في العدوان الاسرائيلي الأخير على سوريا المنكوبة

الصحة الايرانية: تسجيل 358 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

 ماكرون يطلق رصاصة الرحمة على المعارضة الايرانية في مؤتمر ميونيخ

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-02-2023

الخاصة بالرقع والحقول الحدودية.. برعاية السوداني.. حفل التوقيع النهائي لجولة التراخيص الخامسة +صور