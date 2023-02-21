الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن يطالب الاسراع بإجراء الانتخابات الليبية

بلينكن يطالب الاسراع بإجراء الانتخابات الليبية
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت من أجل تشكيل حكومة شرعية.

العالم - ليبيا

وفي مؤتمر صحافي، شدد بلينكن على أنه "من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب"، مشيرا إلى أن "المبعوث الأممي يعمل في هذا الاتجاه ونحن نعول على العمل لجمع جميع الأطراف لإجراء الانتخابات لمساعدة ليبيا".

يذكر أن مجلس النواب الليبي أحال قبل أيام، التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة بعدما أقره في 7 فبراير الجاري، وهو ما اعتبره رئيس المجلس عقيلة صالح بمثابة قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليه لوضع القوانين وإجراء الانتخابات.

روابط ذات صلة

ليبيا: مجلس الدولة يؤجل جلسته للنظر في التعديل الدستوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المغرب: المعارضة تدعو الحكومة لحماية قدرة المواطنين الشرائية

88 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة

بالفيديو.. هل باتت مواقف الأطراف الليبية من إجراء الانتخابات متقاربة؟

بالفيديو.. عراقي يحوّل منزله في البصرة العراقية إلى متحف تاريخي

مقيمة هندية ترتكب جريمة بشعة بحق طفليها في الكويت وتنتحر

بلينكن يطالب الاسراع بإجراء الانتخابات الليبية