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أهالي الأسرى في غزة يعبّرون عن تضامنهم ووقوفهم مع أبنائهم

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعالياتهم المنددة بالاعتداءات الاسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وأهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، كما أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي هذه الجمعة"جمعة بركان الحرية والغضب".

العالم - خاص بالعالم

مع ساعات الصباح حلق الحمام الزاجل محملا برسائل الحرية عند الحدود الشمالية لقطاع غزة بمشاركة اهالي الأسرى الذين ارادوا أن يدعموا نضال ابناءهم في معركتهم ضد السجان الاسرائيلي.

وبعيدا عن رايات الأحزاب وحّد الشعب الوطن تحت رايته فقد تواصلت في غزة الفعاليات الداعمة للأسرى ولصمود أهل الضفة من خلال وقفات نطمتها القوى الوطنية والاسلامية امام عدد من المساجد انتهت بأداء صلاة الجمعة امام مقر الصليب الاحمر بغزة،

وقد أكدت المقاومة انها ستظل يدا واحدة في مواجهة التطرف الاسرائيلي بكل ما اتيح لها من وسائل.

وبعد انقطاع لأكثر من عامين تعود الاشتباكات على الحدود الى الواجهة من جديد في ظل استنفار ملحوظ من جنود الاحتلال ما يعني ان مواجهة ما تلوح في افق غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. أهالي الأسرى في غزة يعبّرون عن تضامنهم ووقوفهم مع أبنائهم

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