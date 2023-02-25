تعاون إيراني عراقي في مختلف المجالات السياسية والأمنية 

العالم - خاص بالعالم

وزير الدفاع الايراني ونظيره العراقي استعرضا حرس الشرف في مقر وزارة الدفاع الايرانية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية ترحيبا بالضيف العراقي.

وبعدها اجرى الوزير العراقي مباحثات مع نظيره الايراني تناولت القضايا المشتركة التي تهم البلدين ،ضمن اطرالتنسيق والتعاون.

ويجري وزير الدفاع العراقي محادثات في طهران مع مسؤولين ايرانيين تتناول التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومسائل امنية وسياسية وقضايا المنطقة.



العميد محمدرضا آشتياني:"وزيرالدفاع الإيراني إن النظر إلى القضايا العراقية له جانب استراتيجي ودعم وحدة الاراضي العراقية ودعم الاستقرار والأمن في العراق على جدول الأعمال.

كما تم التطرق في هذا اللقاء إلى التقدم الحاصل لحل مشاكل البلدين فيما يتعلق بأنشطة الإرهابيين في العراق"، كما اكد وزيرالدفاع العراقي على اهمية التنسيق المشترك بين البلدين.



ويستمر التعاون الايراني العراقي في عدة اتجاهات، اخرها كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بغداد، حيث اجرى سلسة محادثات مع المسؤولين العراقيين تناول فيها تطوير العلاقات الثنائية وتأمين الحدود والربط السككي.

كما والتأكيد العراقي الذي جدده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمواصلة أفضل العلاقات مع ايران.

فيما رحب أمير عبد اللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة الى الاتفاق النووي.

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