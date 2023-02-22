الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة

العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوة القدس بالحرس الثوري العميد " اسماعيل قاآني " ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسببت في فشل الاستثمار الأميركي في المنطقة، مشيرا الى اعتراف الرئيس الاميركي السابق بإنفاق 7 آلاف مليار دولار في المنطقة.

العالم - ايران

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث في الاجتماع الـ 11 لمجلس خبراء القيادة أمس الثلاثاء الى حلول شهر شعبان وأعياده وقال: نحمد الله تعالى بأن الثورة الاسلامية ورغم العداء الذي يضمره أعداء الاسلام وعلى رأسهم أميركا المجرمة والكيان الصهيوني، الا ان هذه الثورة تواصل حركتها بكل قوة واقتدار.

وأضاف قائلا: ان الثورة الاسلامية في ايران أصبحت مصدر قوة في المنطقة والعالم حيث أن هذه الانجازات العظيمة انما هي نتيجة التخطيط والعمل الدؤوب في ظل نور الولاية.

وتطرق قائد فيلق القدس الى اعتراف الرئيس الاميركي السابق بإنفاق بلاده 7 ألاف مليار دولار في افغانستان وتقديم 7 آلاف قتيل على الأقل وقال: ان الذي تسبب في فشل الاستثمار الاميركي هو نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وثقافة الثورة الاسلامية.

واستطرد قائلا: ان تغيير الاستراتيجية الاميركية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى الى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش، حيث أن النموذج المنحرف لهذه العصابة الارهابية، الذي كان نسخة مزيفة لجبهة المقاومة، كانت لديه القدرة على تغيير أوضاع المنطقة بشكل يريده الاميركان، الا ان الجهاد الذي أبداه الشهيد سليماني واخوانه الذين كانوا الجوهر النقي للمقاومة والثورة الاسلامية، أفشل هذا المخطط الأميركي الخطير.

وأشار هذا المسؤول الى جريمة اغتيال الشهيد سليماني التي ارتكبها الاميركان واعترافهم بذلك وقال: ان هذه الجريمة كانت بداية مرحلة جديدة من الاجراءات التي قاموا بها ضد الثورة الاسلامية، التي شملت الحرب الهجينة الواسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والاعلامي التي لازالت مستمرة حتى الآن.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. زيارة العميد قاآني للمناطقَ المتضررةَ بالزلزال في اللاذقية

العميد قاآني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة اللاذقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسلامي: مسؤولو الذرية الدولية في طهران يجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع

القوة الجوية الايرانية لعبت دورا هاما في اغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة

بالفيديو..قوات الاحتلال تحاصر منزل قائد كتيبة نابلس بالبلدة القديمة ويطلق صواريخ مضادة

فلسطين.. خطوات العصيان المدني في السجون تواصل لليوم التاسع على التوالي

قوات الاحتلال تقتحم نابلس وسط اشتباكات مسلحة