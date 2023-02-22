الجهاد الإسلامي: العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه طال الزمن أم قصر

العالم - فلسطين

واعتبر القيادي البطش ، أن العدوان الصهيوني الغاشم على نابلس اليوم محاولة فاشلة لوقف تمدد خلايا المقاومة وانتشارها في الضفة الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن استشهاد قائد كتيبة جنين محمد الجنيدي والتحاقه بصفوة القادة من سرايا القدس وكافة اذرع المقاومة لن يوقف زحف الثوار ولا تمدد كتائب سرايا القدس المظفرة.

كما أكد أن دماء قائد كتيبة نابلس الشهيد /القائد محمد الجنيدي؛ هي امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا الأعزل في مدن الضفة الغربية المحتلة في محاولة لضرب خيار المقاومة واضعافه تمهيدا لتمرير المخططات الصهيونية في تصفية القضية الفلسطينية وكسر إرادة شعبنا العزيز للتسليم لإرادة الاحتلال وتضم أراضي الضفة وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة .

وشدد القيادي في الجهاد على ضرورة وحدة بنادق المقاومين بالضفة المحتلة وتعزيز حاضنتها الشعبية لضمان استمرار المقاومة والقتال في مواجهة إرهاب المستوطنين والمستعربين الذين يقتلوننا ويعيثون في الأرض فساد، داعيا كل المقاومين الشرفاء للثأر لدماء الشهيد محمد الجنيدي.

كما دعا جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان للخروج دعماً وإسناداً لأهلها الأبطال في الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كان الشهيدان يتواجدان فيه أبو بكر وإسليم، وأسفر الهجوم عن استشهادهما و8 مواطنين بالإضافة لإصابة 96 آخرين بينها 5إصابات خطيرة على الأقل.