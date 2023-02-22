خطابان متناقضان لـ بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

العالم – خاص بالعالم

عشية الذكرى السنوية للحرب الروسية الاوكرانية؛ خطابان متناقضان للرئيس الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين؛ تراشقا خلاله الكلام وتبادلا الاتهامات.

بايدن وصف قرار روسيا تعليق العمل بمعاهدة ستارت الخاصة بتدابير زيادة خفض الأسلحة الهجومية (النووية) الاستراتيجية والحد منها مع الولايات المتحدة؛ بأنه خطأ جسيم. وأكد دعم بلاده الراسخ للقادة الاوروبيين حيال موسكو التي توطد شراكتها الاستراتيجية مع بكين. وذلك خلال لقاء جمعه بتسعة من قادة أوروبا الشرقية في وارسو وبحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن: النيتو قام بعمل مهم لفترة طويلة من الزمن؛ نتطلع لبحث الخطوات المستقبلية لإبقاء اتحادنا قويا وللتصدي لأي عدوان قادم؛ زدنا مساعداتنا لأوكرانيا وشعبها الذي يدافع عن كرامته وسيادة بلاده.

بالتزامن التقى الرئيس الروسي وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو؛ وتعهد الجانبان بألا تخضع العلاقات الصينية الروسية لضغوط من دول أخرى.

هذا اللقاء يأتي بعد اجتماع بين وانغ يي ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، بعد اتهامات أمريكية بأن بكين تدرس منح روسيا أسلحة وذخيرة من أجل مواصلة الحرب في أوكرانيا.

وكان بوتين قد شدد على ان هزيمة روسيا مستحيلة؛ ملمحاً إلى أنَّه سيتم التعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع في أوكرانيا إلى مواجهة عالمية. وقال إنَّ الغرب أجَّج الحرب الأوكرانية بهدف إنهاء روسيا.

من جانبها قالت الاستخبارات الألمانية إن القيادة الروسية لا تظهر أي علامة انفتاح على التفاوض لإنهاء الصراع المستمر في أوكرانيا منذ نحو عام، وانها مهتمة بإنهاء الحرب في ساحة المعركة لا من خلال المفاوضات.

ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية على مناطق متفرقة شرقي البلاد من بينها باخموت، في حين قالت سلطات ماريوبول الموالية لروسيا إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم بالطائرات المسيرة على المدينة.