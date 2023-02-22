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أندونسيا ترفض تسييس ارسال المساعدات الإنسانية لسوريا

أندونسيا ترفض تسييس ارسال المساعدات الإنسانية لسوريا
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا "ريتنو مرسودي" رفض بلادها تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية، مشيرة إلى تضامن بلادها ووقوفها مع سورية في مواجهة آثار الزلزال المدمر.

العالم - سوريا

جاء ذلك خلال لقاء بوزارة الخارجية الإندونيسية مع سفير سورية الجديد لدى جاكرتا "عبد المنعم عنان" الذي قدم الشكر للحكومة الإندونيسية على المساعدات المقدمة للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال قالت مرسودي: إن إندونيسيا ترفض تسييس العمل الإنساني أثناء الكوارث، وأنه توجد دلائل على محاولات إعلامية لتشويه الحقائق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سورية.

ولفتت إلى أن طائرتي المساعدات الإنسانية الإندونيسية اللتين تم إرسالهما إلى سورية تأتيان في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدة أن بلادها ستقدم المزيد من المساعدات لسورية.

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