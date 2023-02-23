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الاتحاد العالمي للصلب: ايران تقدمت للمرتبة الـ 9 بين كبار المنتجين

الاتحاد العالمي للصلب: ايران تقدمت للمرتبة الـ 9 بين كبار المنتجين
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أظهر أحدث تقرير للاتحاد العالمي للصلب تقدم ايران مرتبة واحدة الى المركز التاسع بين قائمة كبار المنتجين في شهر يناير/كانون الثاني 2023.

العالم - ايران

وأفاد تقرير الاتحاد العالمي للصلب اليوم الخميس، أن انتاج ايران قد سجل 2.7 مليون طن من الصلب الخام في شهر يناير/كانون الثاني 2023، بنمو 27.7 بالمئة على أساس سنوي.

ونوه الاتحاد الى أن نمو الانتاج الايراني تحقق في الوقت الذي بلغ الانتاج العالمي (63 بلدا) 145.003 مليون طن في يناير/كانون الثاني بانخفاض 3.3 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022.

وتقدمت ايران بالمركز التاسع عالميا متقدمة على تركيا، فيما تصدرت القائمة الصين بـ 79.5 مليون طن تلتها الهند 10.9 مليون طن واليابان 7.2 مليون طن.

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الاتحاد العالمي للصلب: ايران تقدمت للمرتبة الـ 9 بين كبار المنتجين