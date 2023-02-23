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الخطيب يدعو للوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه بكل مقومات الدعم 

الخطيب يدعو للوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه بكل مقومات الدعم 
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

وجه نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب، "تحية الاكبار والتقدير لأبطال الشعب الفلسطيني المجاهد دفاعا عن مدينة نابلس الصابرة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني الاسرائيلي الهمجي الذي ادمن قادته ممارسة الارهاب فتلطخت اياديهم بدماء الابرياء".

العالم-لبنان
وبارك الخطيب، لفلسطين بعامة ونابلس بخاصة "ارتقاء الشهداء الابطال في هذه الجريمة التي نشجبها بشدة بوصفها جريمة ضد الانسانية وانتهاك لحرمة الانسان وعدواناً ارهابياً بحق المدنيين ينافي المواثيق والاعراف الدولية وشرعة حقوق الانسان".

ورأى أنّ "العدو الصهيوني ارتكب مجزرة موصوفة ليغطي على ازماته الداخلية التي يتخبط بها بفعل الاخفاقات المتكررة لقادة كيانه"، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان "ادانتها بشدة والا سيعتبر شريكا في ارتكابها وهو مدعو لحماية الشعب الفلسطيني من هذا الوحش الكاسر".
كذلك دعا الخطيب، الشعوب العربية والاسلامية وكل الشعوب الحرة، بـ"الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه بكل مقومات الدعم"، لافتاً الى اننا "في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامنا مع الشعب الفلسطيني واهالي الشهداء نسأل العلي القدير الشفاء العاجل للجرحى والنصر والفرج القريب للشعب الفلسطيني المضحي والصابر".

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