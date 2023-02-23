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حزب الله عرض مع حركة أنصار الله الأوضاع في مخيمات صيدا بجنوب لبنان

حزب الله عرض مع حركة أنصار الله الأوضاع في مخيمات صيدا بجنوب لبنان
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا بجنوب لبنان وفدًا من حركة أنصار الله برئاسة مسؤول العلاقات السياسية الحاج إبراهيم الجشي بحضور مسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو.

العالم_لبنان

ووجه الوفد بداية التبريكات لقيادة حزب الله بالقادة الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية والتهنئة بذكرى الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف، والشكر والتقدير للجان حزب الله في صيدا والجوار على الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية للشعب الفلسطيني ومخيمات صيدا.

وتباحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية داخل مخيمات صيدا، منوهين بالاستقرار الأمني فيها، ومؤكدين استمرار التنسيق الأمني والسياسي مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية.

كما استنكر المجتمعون سياسة التقليص المتواصلة للخدمات الصحية والاجتماعية التي تتبعها وكالة الأونروا بحق الفلسطينيين في لبنان، مطالبين بإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

ووجه اللقاء تحية الاكبار والاجلال لمجاهدي نابلس والضفة الغربية الذين واجهوا العدوان الصهيوني ببسالة قل نظيرها رغم العدد الكبير الذي سقط من الشهداء والجرحى.

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حزب الله عرض مع حركة أنصار الله الأوضاع في مخيمات صيدا بجنوب لبنان

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