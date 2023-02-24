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واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية للتسوية في أوكرانيا، ولا ترى أنها قد تلعب دورا بناء.

العالم-الامريكيتان

وأضاف أن واشنطن لا تميل إلى الوثوق بالمبادرة التي أعلنتها بكين، حيث تسعى الصين من ناحية إلى الحفاظ على الحياد في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى تدعم موسكو بنشاط.

وتابع: "رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، الذي زار موسكو مؤخرا، لم يعتبر أنه من الضروري زيارة كييف بعد ذلك، ما يحملنا على التشكيك في فكرة أن هذا الاقتراح سيلعب دورا بناء".

وذكر، وانغ يي، في وقت سابق، أن الصين تعد خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، و"يجب إعطاء السلام فرصة".

وأشار إلى أن هذه الوثيقة ستستند إلى مقترحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، ووانغ يي، لم يبحثا في اجتماع موسكو الأخير أي خطة صينية للتسوية في أوكرانيا.

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