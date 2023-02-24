خبيرة في الأمم المتحدة: أنباء مزعجة حول المعتقل محمد الربيعة

العالم- السعودية

يذكر أن محمد الربيعة اعتقل في مايو 2018، ضمن حملة طالت عدداً من الحقوقيين، تعرض حينها لحملة تشويه إعلامية طالته مع عدد من الحقوقيين الذي اعتقلوا معه في ما عرف بحملة مايو.

تعرض الربيعة داخل السجن للتعذيب الوحشي، والإخفاء القسري لمدة عام، قبل أن تحكم عليه المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات ومن ثم تخفيفها إلى 4 سنوات وستة أشهر من قبل محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة قامت بنقض الحكم قبل أربعة أيام من انتهائها، ما سبب صدمة نفسية تعرض لها محمد الربيعة دفعته إلى الإضراب عن الطعام.

المصدر: مؤسسة سند الحقوقية