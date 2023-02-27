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أنقرة تستأنف المحادثات مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما للناتو

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

كوة في جدار التصلب التركي، ربما تتوسع دائرتها مع اعلان وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو عن مفاوضات بين بلاده والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي في بروكسل الشهر المقبل. 

العالم - خاص بالعالم

وقال مولود جاووش أوغلو وزير الخارجية التركي:"من الجيد أن يعقد الاجتماع في بروكسل، وبالتالي فسيرى الناتو العملية كلها وكيفية الوفاء بالتزامات هاتين الدولتين..السويد لم تف بالتزاماتها في إطار تفاهمات مدريد وعليها الالتزام بها".

وزير الخارجية التركي اكد ان بلاده لا يمكنها قبول انضمام السويد لحلف الناتو ما لم تلتزم بتنفيذ تلك التفاهمات..لكن ما هي تلك التفاهمات التي تطالب بها انقرة؟

في يونيو/ حزيران الماضي، وعلى هامش قمة حلف الناتو في مدريد، وقعت كل من السويد وفنلندا مع تركيا مذكرة تفاهم ثلاثية برعاية أمين عام الحلف *ينس ستولتنبرغ*، رفعت بموجبها أنقرة الفيتو على انضمامهما للحلف، مقابل تعهدهما بدعم تركيا في مواجهة جميع التهديدات لأمنها القومي، وعدم تقديم أي دعم للمنظمات التي تصنفها إرهابية مثل العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية والكيان الموازي.

وقد ربطت أنقرة موافقتها النهائية على العضوية بتطبيق السويد وفنلندا لبنود مذكرة التفاهم، ورغم تعرض أنقرة لضغوط من حلف الناتو وكذلك من واشنطن ،إلا أن الأخيرة تمهلت في تقييم الملف.

ومع اندلاع الحرب في اوكرانيا، سعت كل من الدولتين للانضمام الى الناتو، وسط امال معقودة على موقف تركي ايجابي..لكن تظاهرة اجراها حزب العمال الكردستاني في كانون الثاني/ يناير في استوكهولهم ضد تركيا ونظامها ،استدعى رد فعل تركي حاد فاجأ الطرف الاخر.

وهنا هددت أنقرة بتقييم طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بمعزل عن السويد.وأوقفت تركيا نهاية يناير/ كانون الثاني المفاوضات، وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في فبراير/شباط، بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللإسلام في ستوكهولم.

وهنا تعقدت القضية مجددا وبالخصوص لجهة انضمام السويد، لكن الاعلان التركي الاخير باستئناف لقاء ثلاثي في بروكسل الشهر المقبل اعاد الامال الى السويديين بموافقة تركية.

لكن ضمن شروط انقرة التي ترى ان استوكهولم لم تحققها بعد..فإلى اين تمضي قضية انضمام الدولتين الى الناتو وكيف سيخوضان الوقت مع تعمق الحرب في اوكرانيا التي تهدد شظاياها الاوضاع في القارة العجوز؟

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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