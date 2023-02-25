السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع وحدة من الجيش الصهيوني اندلعت، مساء اليوم السبت، على مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.

كما أحرق مستوطنون مساء اليوم مركبتين خلال مهاجمتهم قرية بورين جنوبي نابلس.

وقال شاهد عيان، إن "عشرات المستوطنين من مستوطنة براخا هاجموا عددا من منازل القرية، وأضرموا النيران في مركبتين".

يأتي ذلك فيما تتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.

روابط ذات صلة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. 146 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي

بانوراما: ايران والعراق... زيارات متبادلة وعلاقات استراتيجية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

دمشق تدعو الدول للضغط على الغرب لرفع إجراءاته القسرية عن سورية

إيران تسجل رقماً قياسياً في مجال الإطلاق الناجح إلى الفضاء خلال عام واحد

البوصلة مجزرة نابلس.. واتساع رقعة المقاومة الفلسطينية