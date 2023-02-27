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وأوضح العميد رحيم زاده أن التدريبات ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من مليون كيلومتر مربع، بما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد، بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.

ولفت رحيم زاده الى أن التدريبات تتضمن هجوما افتراضيا على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة على امتداد مساحة التدريبات مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي وسيتم نشر مشاهد منها.

وقال رحيم زاده:'تبدأ من منتصف ليل اليوم المرحلة الرئيسة من مناورات مدافعو السماء ألف وأربعمئة وواحد، والتي ستمتد على مساحة ثلثي البلاد، يعني أكثر من مليون كليومتر مربع من سماء البلاد، تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية، بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات، وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي وسيتم نشر مشاهد منها. بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد".

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