وزير الخارجية المصري يزور دمشق بعد قطيعة طالت سنوات

العالم - خاص بالعالم

بعد قطيعة طويلة عادت طائرات الدبلوماسية العربية لتتوافد إلى دمشق، وزير الخارجية المصري سامح شكري حطت طائرته في مطار العاصمة السورية في أول زيارة رسمية بعد عقد من الزمن للقاء الرئيس الأسد ونقل رسالة تضامن ومؤازة من مصر وشعبها جراء الزلزال المدمر.



الوزير المصري التقى بنظيره السوري فيصل المقداد وتم مناقشة تداعيات الزلزال وبحث تطوير العلاقات بين البلدين بما يسهم في تحسين الوضع العربي بشكل عام مؤكداً المقداد على انه الوزير شكري يزور بيته سورية



القفزة الكبيرة في مسار العلاقات السورية العربية وتطويرها بمختلف التمثيل الدبلوماسي يفتح الأبواب على توطيد العلاقات السورية العربية وأولها مع مصر لما يربطها من علاقات وتاريخ مشترك ويطوي صفحة طويلة من القطيعة.

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