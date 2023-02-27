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وزير الخارجية المصري يزور دمشق بعد قطيعة طالت سنوات

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

زار وزير الخارجية المصري سامح شكري دمشق والتقى الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، حاملاً معه رسالة تضامن من الشعب والحكومة المصرية للسوريين، وتم بحث العلاقات السورية المصرية واعادة تطويرها من جديد.

العالم - خاص بالعالم

بعد قطيعة طويلة عادت طائرات الدبلوماسية العربية لتتوافد إلى دمشق، وزير الخارجية المصري سامح شكري حطت طائرته في مطار العاصمة السورية في أول زيارة رسمية بعد عقد من الزمن للقاء الرئيس الأسد ونقل رسالة تضامن ومؤازة من مصر وشعبها جراء الزلزال المدمر.

الوزير المصري التقى بنظيره السوري فيصل المقداد وتم مناقشة تداعيات الزلزال وبحث تطوير العلاقات بين البلدين بما يسهم في تحسين الوضع العربي بشكل عام مؤكداً المقداد على انه الوزير شكري يزور بيته سورية

القفزة الكبيرة في مسار العلاقات السورية العربية وتطويرها بمختلف التمثيل الدبلوماسي يفتح الأبواب على توطيد العلاقات السورية العربية وأولها مع مصر لما يربطها من علاقات وتاريخ مشترك ويطوي صفحة طويلة من القطيعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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