ما الرسائل الإيرانية من مناورات“المدافعون عن سماء الولاية 1401"؟

العالم - خاص بالعالم

تدريبات تشارك فيها كل من قوات سلاح المسيرات والدفاع الجوي، وسلاح الطيران بطائراته المقاتلة المأهولة وغير المأهولة التابعة للجيش الإيراني وقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

أرض التدريبات والمراكز والنقاط المستهدفة في هذه التدريبات حقيقة، وتمتد على كامل المساحة التي يتم التعامل معها، حيث تتضمن التدريبات هجوما افتراضيا على المراكز الحساسة الحقيقية على الأرض، وتشمل المواقع النووية والمنشآت العسكرية ومراكز حساسة أخرى.

ويتم إستخدام أنظمة دفاع جوي وإطلاق صواريخ موجهة من تحت الارض نحو الأجسام المعادية الطائرة، بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي.

وقال رحيم زاده:"مناورات مدافعو السماء ألف وأربعمئة وواحد، والتي ستمتد على مساحة ثلثي البلاد، يعني أكثر من مليون كليومتر مربع من سماء البلاد، تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية، بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات "وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد".

تدريبات يبدو جليا من مساحة عملياتها وأهدافها الحقيقية والحساسة وفق ما أكده العميد رحيم زاده، تهدف إلى دراسة مدى استعداد الدفاعات الجوية الإيرانية في التعامل مع أي نوع من الاعتداءات.

كما ترسل أعداد القوات والوحدات المشاركة في التدريبات رسائل مفادها أن حجم الاعتداء لن يكون مؤثرا أمام جهوزية القوات الإيرانية لأي سيناريوهات مفترضة. رسائل لطالما أكدتها عليها طهران، رسائل قوة وجاهزية للعدو، واستعداد للحماية والدفاع عن الأصدقاء والجوار.

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