شاهد.. لماذا يكرر الصهاينة من تهديداتهم ضد ايران؟

وقال بشارات في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان البُعد الاول يتعلق بالمجتمع الصهيوني الداخلي والذي يشكل نوعاً ما ضاغطاً على السياسات الاسرائيلية بالبحث عن حلول كما يسميها بعض المراقبين الاسرائيليين "المعضلة الايرانية"، معتبراً ان هذا الامر هو نتاج الخوف المستقبلي على الوجود الاسرائيلي ان كان هناك من ينافسهم بالتفوق السياسي والعسكري والامني في المنطقة.

واوضح بشارات ان البُعد الثاني يتعلق بوجود "اسرائيل" داخل منظومة الشرق الاوسط، حيث يسعى الاحتلال منذ قيامه وحتى الآن بان يعزز حضوره في منطقة الشرق الاوسط ويجعل نفسه ضمن خارطة المنطقة، مشيراً الى انه كي يصل الاحتلال الى مسعاه هذا يجب ان يذهب الى خيارات متعددة، اولها اقامة علاقات التطبيع مع دول المنطقة، والامر الثاني هو ازاحة اي عقبة امامه تمنع وجوده، وينظر الصهاينة الى ايران بانها جزء من هذه العقبة.

ونوه بشارات الى ان البُعد الثالث هو العلاقة الامريكية الغربية الاسرائيلية بالتحديد، والتي تأتي ضمن معادلة تبادل المصالح والدور الوظيفي للاحتلال الاسرائيلي في المنطقة.

واعتبر بشارات ان محاولات الاحتلال تصعيد التهديدات تارة ويتراجع عنها في اوقات اخرى، هدفها ايصال رسائل الى بعض الاطراف المعادلة الدولية من جانب، ومن جانب آخر يمنح نفسه مزيداً من الحضور في المنطقة.