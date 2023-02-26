ألمانيا..اندلاع حريق بمتحف عمره 100 عام

العالم- أوروبا

وأعلنت هيئة الإطفاء أنه لم يصب أحد في الحريق الذي شب في متحف زينكينبيرغ للتاريخ الطبيعي في مدينة فرانكفورت، ويشتهر هذا المتحف ضمن ما يشتهر به بهياكل الديناصورات الضخمة.

ووفقا لتصريحات المتحف، سيغلق متحف التاريخ الطبيعي في زينكينبيرغ أبوابه أمام الزوار حتى يوم الأربعاء بسبب وجود مشكلات فنية.

وبحسب هيئة الإطفاء، اندلع الحريق في غرفة جانبية بلا نوافذ، ولا توجد بها أي معروضات، وبها منظومة توزيع الكهرباء بالمبنى.

وتمت السيطرة على النيران على وجه السرعة، بعد تدخل فريق الإطفاء الذي وصل بقوة 20 فردا في ست سيارات، ومعه مراوح متحركة وضعت في المبنى الذي يزيد عمره على 100 عام لإخراج الدخان عبر الغرف الأخرى والنوافذ البعيدة.

وقال فريق الإطفاء إنه لم يعلم حتى الآن بأي أضرار لحقت بالمعروضات.

وتحدثت الشرطة عن حريق بالأسلاك أيضا داخل قبو المتحف خلف أحد الجدران.

وقال متحدث باسم الشرطة: "يشتبه في وجود خلل فني في القبو".

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن أفراد التحقيق شرعوا في تحقيقاتهم بشأن الحريق.